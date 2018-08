Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende no Norte 120 mil euros em especiarias por contrafação de marca

Apreensão de milhares de saquetas de condimentos e especiarias como colorau, cravinho e noz-moscada.

15:05

Mais de 45 mil saquetas de condimentos e especiarias, avaliadas em cerca de 120 mil euros, foram apreendidas na região Norte por "contrafação de marca", anunciou esta terça-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).



Em comunicado, a ASAE refere que, além dos milhares de saquetas de condimentos e especiarias como colorau, cravinho e noz-moscada, apreendeu também mais de 1.400 bobinas de embalagens plásticas (já caracterizadas com a marca lesada), bem como 438 volumes de embalagens, "que violavam os direitos da marca".



"Foi ainda apreendida diversa documentação comercial, designadamente faturas, relação de clientes e quantidades comercializadas desde a data de concessão de registo da marca lesada para integração no processo instaurado", conclui.



O valor global da apreensão é de 121.293 euros, detalha a autoridade.



As apreensões, realizadas pela Unidade Nacional de Informações e de Investigação Criminal da ASAE, ocorreram durante ações de fiscalização, realizadas simultaneamente em instalações de produção, armazenamento e venda ao consumidor final das zonas de Braga, Guimarães e Porto.