Homem morre em despiste com máquina agrícola em Gouveia

Vítima foi transportada para o Hospital de Seia, onde acabou por morrer.

Por Lusa | 21:18

Um homem de 74 anos morreu este sábado na sequência de um despiste com uma máquina agrícola, um motocultivador, numa localidade do concelho de Gouveia, informou fonte da GNR.



O despiste do motocultivador ocorreu por volta das 19h00, numa estrada em Paços da Serra, localidade de Gouveia, concelho do distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, a vítima foi transportada para o Hospital de Seia, onde acabou por morrer.



No local, estiveram operacionais dos Bombeiros de Gouveia e da GNR, acrescentou a mesma fonte.