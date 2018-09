Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre a caminho do trabalho

Sérgio Dias, de 43 anos, despistou-se e colidiu contra poste.

Por Ana Isabel Fonseca e Ágata Rodrigues | 09:00

Sérgio Dias, de 43 anos, dirigia-se esta sexta-feira, por volta das 12h50, para o trabalho numa empresa de estofos. Na rua da Lomba, na freguesia de Sobrado, em Valongo, perdeu o controlo da mota que conduzia e colidiu contra um poste de eletricidade.



"À nossa chegada a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Fizemos manobras de reanimação durante 55 minutos, mas sem sucesso", disse Bruno Fonseca, Comandante dos Bombeiros de Valongo.



Minutos antes do acidente, Sérgio esteve a almoçar em casa da mãe. O homem vivia também a poucos metros do local do despiste com a mulher e um filho, de 18 anos.



Os familiares estavam ontem muito chocados.



No local esteve também a GNR de Valongo.