Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa garante prolongar de "trabalho em conjunto" com os Açores em nome do progresso

Congresso, que termina este domingo, reúne na ilha Terceira 345 delegados socialistas das nove ilhas, 243 eleitos e 102 inerentes.

13:57

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, garantiu este domingo que o "trabalho em conjunto" da República com os Açores é fundamental para o "progresso" da região autónoma e do país.



"São os Açores que nos proporcionam a profundidade atlântica do nosso país", vincou António Costa, numa mensagem vídeo endereçada ao XVII congresso do PS/Açores, que termina este domingo na Praia da Vitória, na ilha Terceira.



O líder dos socialistas não marcou presença no congresso dos Açores porque, disse em vídeo, o seu filho casava este fim de semana "e um pai não pode falhar" um momento desses.



Dirigindo-se às centenas de socialistas presentes na Praia da Vitória, Costa enalteceu o trabalho dos vários executivos do PS na região, "uma fonte de inspiração ao longo destes quase 22 anos de consecutiva boa governação" dos Açores.



A moção de orientação global "Pelos Açores Com os Açorianos", apresentada pelo líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, foi aprovada no sábado por unanimidade no XVII Congresso Regional do partido, que decorre na Praia da Vitória.



O congresso, que termina este domingo, reúne na ilha Terceira 345 delegados socialistas das nove ilhas, 243 eleitos e 102 inerentes.



Vasco Cordeiro, que é presidente do Governo Regional dos Açores desde 2012, foi reeleito para um terceiro mandato como presidente do PS/Açores em junho, com 97,89% de votos a favor.