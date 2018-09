Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreendeu cerca de 100 quilos de pescado em operação de fiscalização

Foram inspecionados cerca de 350 veículos durante a operação.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 100 quilos de pescado e instaurou um processo-crime por contrafação no âmbito de uma operação de fiscalização em todo o país, que termina na sexta-feira.



Em declarações à agência Lusa, o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, que está a acompanhar a operação nas portagens da Autoestrada 1 em Alverca, distrito de Lisboa, adiantou que até às 09h20 foram inspecionados cerca de 350 veículos.



"A operação começou ontem [quarta-feira] pelas 19h00 e vai estender-se até às primeiras horas de sexta-feira. Vão ser 30 horas de operação a decorrer em cerca de 60 pontos do país envolvendo 170 inspetores no terreno", disse.



Pedro Portugal Gaspar indicou que esta é uma operação de controlo de transporte de uma fase importante entre a produção e venda a retalho e venda afinal ao consumidor.



"Foram inspecionados mais de 350 veículos, instaurado um processo-crime por contrafação, produto contrafeito têxtil que seria encaminhado para pontos de venda de retalho, quatro ou cinco processos de contraordenação de matéria de transporte e de bens alimentares, um deles com apreensão de pescado", realçou.



De acordo com o inspetor-geral da ASAE, a apreensão não chegou aos cem quilos e não estavam em condições de circulação.



"É um exemplo. Se estes 100 quilos fossem detetados no retalho eram multiplicados por vários postos de venda", disse.