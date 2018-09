Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro sapadores florestais feridos em capotamento em Boticas

Equipa executava trabalhos de prevenção quando o veículo onde seguiam capotou.

Por Lusa | 20:02

Um ferido grave e três ligeiros foi o resultado do capotamento de uma viatura dos sapadores florestais no concelho de Boticas, distrito de Vila Real, segundo fontes da proteção civil e dos bombeiros.



A equipa de sapadores florestais, que pertence à Cooperativa Agrícola de Boticas, estava a deslocar-se em trabalhos de prevenção quando se deu o despiste, seguido de capotamento, perto da localidade de Codessoso.



O comandante dos bombeiros de Boticas, Carlos Gomes, disse que o acidente provocou um ferido grave e três ligeiros, com idades compreendidas entre os 42 e os 55 anos, que foram transportados para o Hospital de Chaves.



O acidente ocorreu na estrada municipal 312, que liga Boticas a Ribeira de Pena, e o alerta foi dado às 18h05.



Para o local foram mobilizados 21 operacionais, entre bombeiros, militares da GNR e equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves e da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Montalegre, que contaram com o apoio de oito viaturas.