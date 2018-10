Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista assaltado por falsos polícias no centro de Lisboa

Brasileiro, de 24 anos, foi alvo de sequestro em hostel e ficou sem 2500 euros.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um turista brasileiro de férias em Lisboa viveu horas de terror às mãos de dois cadastrados que se fizeram passar por polícias. A vítima foi ameaçada, sequestrada e agredida antes de ficar sem 2500 euros que trazia na bagagem.



O caso remonta ao final de abril. Na altura, a vítima estava a passear pela zona da Baixa de Lisboa mas ter-se-á desorientado. Quando passava pelos Restauradores, pelas 22h00, foi abordado por dois homens que lhe perguntaram primeiro se queria comprar droga.



Rejeitou a oferta e a dupla decidiu mudar logo de atitude. Identificaram-se então como agentes policiais de serviço e à civil, garantiram que iriam deter o jovem brasileiro se este não os conduzisse ao local onde estava instalado.



Receoso e sozinho, o turista foi forçado a ir até ao hostel onde estava alojado. Sempre sob ameaça, conduziu os dois falsos polícias ao quarto, onde acabou por ficar sequestrado. Foi então que os dois assaltantes reviraram todas as gavetas e a bagagem à procura de dinheiro e bens de valor. Conseguiram deitar mão a 2500 euros em dinheiro e puseram-se em fuga, deixando a vítima ali trancada.



O caso foi investigado pela secção de roubos da PJ de Lisboa que deteve um dos dois suspeitos logo no início de maio. No entanto, o segundo assaltante – um ‘velho conhecido’ das polícias, de 31 anos, com cadastro por outros roubos violentos – já tinha fugido do País. Terá voltado há poucos dias a Portugal e foi agora detido por elementos da Polícia Judiciária.



Tal como o cúmplice que fora detido em maio, também ele cadastrado por roubos, o assaltante agora apanhado foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e já recolheu em prisão preventiva.



Outros casos

Matosinhos

Em fevereiro de 2017, três homens fizeram-se passar por agentes da PSP para assaltar uma casa em Matosinhos. A vítima foi uma mulher, de 70 anos, que foi agredida e roubada pelo trio, detido meses depois pela Polícia Judiciária.



Porto

Em maio de 2016, dois homens fizeram-se passar por agentes à civil para revistarem e roubarem jovens, nas imediações do recinto onde decorria a Queima das Fitas da Universidade do Porto. Foram detidos em flagrante por verdadeiros polícias.



Lisboa

Em julho de 2017, três homens invadiram uma casa em Lisboa depois de exibirem crachás e coletes da polícia. Roubaram 7500 euros em dinheiro, mas tiveram de fugir depois de uma das vítimas gritar à janela. Dois dos ladrões acabaram presos ainda no carro da fuga e com 2500 € na posse de cada um.