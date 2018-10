Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio numa serração de Viseu provoca cinco feridos ligeiros

Alerta do incêndio foi dado às 13h07.

16:11

Um incêndio numa serração ao início da tarde desta segunda-feira provocou cinco feridos ligeiros e perda total do espaço, disse à agência Lusa o comandante de operações em Póvoa de Medronhosa, local numa freguesia urbana de Viseu.



"Há a perda total da oficina de serração e há ainda cinco vítimas, das quais três foram transportadas ao hospital, duas por intoxicação, e mais duas vítimas que ficaram no local, assistidas pelo INEM, mas não houve necessidade de transporte", contou Rui Nogueira.



O segundo comandante dos Bombeiros Municipais de Viseu esclareceu ainda à agência Lusa que as vítimas são todas civis e, "que conheça, sem qualquer ligação à serração".



Quando chegaram ao local, acrescentou, a serração "estava a arder com intensidade e, neste momento (15h00), está dominado".



Segundo o comandante de operações, no local estavam, às 15h00, cerca de 50 operacionais e 14 viaturas das corporações dos bombeiros municipais e voluntários de Viseu e dos voluntários de Tondela, INEM e agentes da Polícia de Segurança Pública e da Municipal.



"Procedemos à proteção de habitações contíguas e de uma pequena oficina de estofador", explicou Rui Nogueira que disse "desconhecer as causas", tendo sido "já acionada a Polícia Judiciária para o local".



Segundo fonte da Proteção Civil de Viseu, o alerta do incêndio em Póvoa de Medronhosa, da União de Freguesias de Repeses e São Salvador, no concelho de Viseu, foi dado às 13h07.