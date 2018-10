Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado em Gondomar

Óbito foi declarado no local.

23:42

Um homem com cerca de 70 anos foi atropelado mortalmente na noite desta segunda-feira, em Fânzeres, Gondomar.



O alerta foi dado pelas 20h44 e no local estiveram dez operacionais apoiados por cinco veículos.



O óbito foi declarado no local.