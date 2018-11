Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FESAP vai enviar carta ao primeiro-ministro a exigir aumentos para todos

Secretariado Nacional reúne-se na manhã de quinta-feira para perspetivar as greves setoriais já agendadas.

21:05

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) vai enviar na quinta-feira uma carta ao primeiro ministro a reivindicar aumentos salariais para todos os trabalhadores e o respeito pela lei da negociação coletiva, disse esta quarta-feira fonte sindical.



"É imperativo aumentar os salários de todos os trabalhadores da Administração Pública e rever a Tabela Remuneratória Única de modo a corrigir as injustiças que se têm vindo a acentuar na presente legislatura", disse o secretário geral da FESAP, José Abraão, citando texto da carta à agência Lusa.



O sindicalista defendeu a necessidade de ser dada prioridade à negociação coletiva, "o que não tem acontecido com este Governo", e de ser respeitada a lei, que prevê que os aumentos salariais para a administração pública sejam negociados antes da aprovação do Orçamento do Estado.



A FESAP queixa-se de que o Governo não apresentou "uma proposta salarial concreta" nas quatro reuniões negociais que decorreram até 12 de outubro e nem sequer respondeu ao pedido de negociação suplementar apresentado pela estrutura sindical.



"Este é um mau exemplo que o Estado dá ao país e aos seus trabalhadores", salientou José Abraão, lembrando que a Lei do Orçamento do Estado para 2019 vai ser aprovada no dia 29 e os funcionários públicos continuam na incerteza quanto aos seus salários, que não são atualizados desde 2009.



O Secretariado Nacional reúne-se na manhã de quinta-feira para perspetivar as greves setoriais já agendadas e para decidir outras formas de luta a adotar para demonstrar ao Governo o descontentamento dos trabalhadores da Administração Pública.