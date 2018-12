Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação "Comércio Seguro" da GNR entre sexta-feira e a véspera de Natal

Autoridades pedem que evitem transportar grandes quantias de dinheiro e objetos de valor.

A GNR vai realizar entre sexta-feira e a véspera de Natal a operação "Comércio Seguro" para garantir a segurança dos comerciantes de clientes na sequência do aumento de fluxo de pessoas em espaços comerciais, foi esta quinta-feira anunciado.



Em comunicado, a GNR adianta que durante a operação vão ser feitas "ações de sensibilização junto de comerciantes, com a distribuição de folhetos, alertando-os sobre os procedimentos de segurança a adotar, com o intuito de evitar que sejam alvo de ilícitos criminais".



A GNR adianta também que vai reforçar o patrulhamento nas zonas de comércio, com o objetivo de aumentar o sentimento de segurança dos lojistas e clientes, considerando que nesta época existe um aumento significativo de transações monetárias.



Assim, a GNR aconselha aos comerciantes que tenha as entradas/saídas do estabelecimento bem iluminadas e que antes de fechar o estabelecimento, verifique se as portas e janelas estão devidamente fechadas.



A guarda recomenda também aos comerciantes que não tenham grandes quantidades de dinheiro no interior do estabelecimento e que não tenha uma rotina para fazer os depósitos bancários.



Na nota, a GNR aconselha ainda os comerciantes que em caso de assalto, devem manter a clama, não reagir, memorizar os traços fisionómicos do assaltante, a roupa que este veste e a direção de fuga, devendo ainda contactas de imediato as autoridades.



No que diz respeito aos clientes/compradores, a GNR recomenda que estes evitem transportar grandes quantias de dinheiro e objetos de valor e circular em locais isolados e pouco iluminados.



Na operação "Comércio Seguro" vão participar militares das secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), militares da estrutura de Investigação Criminal e militares dos Postos Territoriais.