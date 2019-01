Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente faz três feridos e obriga a corte de trânsito na estrada nacional em Coina

A estrada nacional está cortada nos dois sentidos na zona devido ao acidente.

Por Lusa | 20:22

Uma colisão rodoviária entre duas viaturas causou esta quinta-feira três feridos e obrigou ao corte da Estrada Nacional 10 na zona de Coina, concelho no Barreiro, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) de Setúbal.



"Recebemos o alerta pelas 18h14 para uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros que ocorreu na Estrada Nacional 10, junto ao espaço comercial em Coina. Da ocorrência resultou um ferido grave e dois ligeiros", disse à Lusa fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, a estrada nacional está cortada nos dois sentidos na zona devido ao acidente, o que está a causar vários problemas de trânsito, uma vez que é uma estrada bastante utilizada.



No local estiveram 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.