Militar denuncia atuação de GNR: "São investigações mal feitas"

Vídeo divulgado pelo Correio da Manhã mostra militares a partir carro de traficantes na autoestrada.

17:03

Um dos militares que teve intervenção na investigação filmada pela GNR em plena A29, em Aveiro, revelou à CMTV que esta foi planeada ao pormenor: "Os indivíduos vêm do Porto, foram abastecer-se de droga. E então na vinda para cá e como era para serem detidos, para concluir o processo fizeram essa intervenção", começa por explicar, sem revelar a identidade.



A situação ocorrida num vídeo divulgado pelo Correio da Manhã mostra militares a partirem um carro BMW de cor azul onde seguiam dois suspeitos de tráfico de droga, em maio de 2015.



O mesmo militar afirmou ainda: "Os investigadores têm que estar sempre preparados e planear sempre as intervenções de maneira a que não se façam essas coisas, como não haver tiros, etc".



Quando questionado sobre outras operações levadas a cabo com este nível de violência, o militar fala em intervenções nas quais a GNR pagou "muito dinheiro para pagar portas onde nem os alvos eram os indicados. Portanto são investigações mal feitas".