Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julgado por tentar matar dois polícias

Mário Cravoestá acusado de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada. Julgamento arrancou em Leiria.

Por I.J. | 06:00

Um homem de 47 anos, referenciado por tráfico de droga, começou esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal de Leiria por ter atropelado um agente da PSP e tentado atropelar outro, em março do ano passado, em Outeiros da Gândara, Leiria.



Mário Cravo, que está acusado de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e outro de resistência e coação a funcionário, negou a intenção de atropelar os agentes que o tentavam deter. Os dois agentes confirmaram ao tribunal o que está na acusação. O arguido fugiu do local e foi detido duas semanas depois, na Marinha Grande. Está na cadeia.