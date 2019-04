Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro Hospitalar Barreiro Montijo contrata cinco médicos

Tratam-se de especialistas em cardiologia, pediatria, ortopedia, pedopsiquiatria e radioterapia.

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) informou esta terça-feira que contratou cinco médicos, especialistas em cardiologia, pediatria, ortopedia, pedopsiquiatria e radioterapia, com o objetivo de melhorar a prestação de cuidados de saúde aos utentes.



Em comunicado, o hospital adiantou que, no início de março, os serviços de pedopsiquiatria e radioterapia receberam um novo médico e, agora, em abril, serão as equipas de ortopedia, pediatria e cardiologia a contar com um novo elemento.



"Os novos especialistas de cardiologia, pediatria e radioterapia irão reforçar a atividade assistencial do serviço onde vão desenvolver a sua atividade, em todas as suas áreas de atuação", explicou.



Já o novo ortopedista tem como missão contribuir para a "diminuição da lista de espera cirúrgica e da consulta", assim como a pedopsiquiatra, que também tem o objetivo de baixar a lista de espera para consulta.



O hospital do Barreiro, localizado no distrito de Setúbal, conta, assim, com um total de 312 médicos.