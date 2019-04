Ex-motorista de Sócrates é uma das peças centrais da investigação da Operação Marquês

Foi a partir da conta do ex-motorista de Sócrates que foram reconstituídos todos os fluxos financeiros.

Por Débora Carvalho | 21:31

O testemunho de João Perna foi fundamental para a investigação da Operação Marquês. Graças ao ex-motorista foi possível reconstituir o circuito do dinheiro.



O programa 'Investigação CM' da CMTV mostra-lhe o puzzle com todo o circuito do dinheiro.



Perna era mais do que um motorista, era um estafeta que fazia chegar aos amigos e familiares do ex-primeiro-ministro envelopes com dinheiro.

O testemunho do ex-motorista de Sócrates confirma os dados que já tinham sido recolhidos pelo Ministério Público.



Foi a partir da conta de Perna que foram reconstituídos todos os fluxos financeiros: a conta serviu para fazer circular dinheiro entre Carlos Santos Silva e José Sócrates. Foram contabilizados mais de 100 mil euros que passaram pela conta do motorista.

O dinheiro desaparecia à medida que Sócrates o partilhava com amigos e familiares. À ordem do patrão, João Perna fazia o transporte desse dinheiro.