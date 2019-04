Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em stand na Trofa destrói 20 motos

Fogo já foi dado como extinto, procedendo os bombeiros à tentativa de "ventilação do local".

Um incêndio num stand de motos, na freguesia de Bougado, na Trofa, distrito do Porto, destruiu esta sexta-feira 20 motociclos que se encontravam na zona da oficina, disse à Agência Lusa fonte dos bombeiros locais.



Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado cerca das 21h25 e numa fase em que o incêndio lavrava ainda na zona da oficina do stand, que fica num edifício de quatro pisos, acabando a pronta intervenção por "evitar o alastrar das chamas ao resto do prédio".



Sem feridos a lamentar, o incêndio, no entanto, "destruiu 20 motos que estavam na oficina", disse a mesma fonte.



Às 23h20 minutos o incêndio já havia sido dado como extinto, procedendo os bombeiros à tentativa de "ventilação do local", procurando "retirar o fumo concentrado na oficina".



Segundo a Proteção Civil, às 23h30 encontram-se no local 18 operacionais apoiados por seis viaturas.