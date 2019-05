Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação "Smartphone, smartdrive" da GNR para fiscalizar uso de telemóveis até dia 12

Condução distraída é um fator de risco que tem sido objeto de uma atenção crescente nas políticas de segurança rodoviária.

10:03

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai reforçar entre esta segunda-feira e dia 12 de maio a fiscalização ao uso dos telemóveis durante a condução nas vias onde se tem registado um maior índice de sinistralidade, anunciou hoje aquela força.



Em comunicado, a GNR adianta que a operação "Smartphone, Smartdrive" visa "contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores".



Entre 01 de janeiro e 30 de abril, a GNR detetou cerca de nove mil condutores a fazer uso indevido do telemóvel a conduzir e em 2018 foram mais de 22 mil os que cometeram aquela infração.



A GNR recorda que a "utilização incorreta e o manuseamento de telemóveis, 'tablets', ou dispositivos similares, para a realização de chamadas, envio de mensagens escritas ou consulta de redes sociais, durante a condução acarreta riscos associados: distração visual (tira os olhos da estrada), limitação motora (tira as mãos do volante) e condicionamento cognitivo (distração na condução)".



A condução distraída é, segundo a GNR, um fator de risco que tem sido objeto de uma atenção crescente nas políticas de segurança rodoviária.



A GNR lembra que a "Comissão Europeia, no Plano de Ação para a próxima década (2020-2030) destacou a condução distraída como um dos principais comportamentos de risco para a segurança rodoviária, bem como a velocidade excessiva, a não utilização do cinto de segurança ou capacete e a condução sob efeito do álcool ou substâncias psicotrópicas".