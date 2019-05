Mulher morre em colisão em Alcácer do Sal

Uma mulher, com cerca de 60 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos num acidente entre dois carros e um camião, na N253, junto à Comporta, Alcácer do Sal.Ainda foi acionado um helicóptero pertencente ao INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local.A violência do embate obrigou ao corte da via.Além da vítima mortal – que seguia num dos carros – registaram-se ainda ferimentos em outras duas pessoas: um jovem de 19 anos foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano e o camionista recebeu apenas apoio médico no local.Militares da GNR efetuaram perícias no local e investigam agora as causas do acidente.