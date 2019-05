Tribunal da Concorrência confirma coimas a ex-responsáveis do Banif

O Tribunal da Concorrência confirmou esta sexta-feira as coimas aplicadas pelo Banco de Portugal a ex-membros do Conselho Fiscal do Banif, frisando a "gravidade e culpa elevadas" e o "comportamento doloso" por incumprimento do limite de fundos próprios do banco.

Na sentença lida esta sexta-feira no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, o juiz Sérgio Sousa entendeu ter sido produzida prova suficiente para condenar Fernando Teixeira de Almeida, António Neto da Silva e José Tranquada Gomes às coimas de 40 mil euros para o primeiro arguido (que foi presidente do Conselho Fiscal do Banif entre março de 2005 e maio de 2014) e de 20 mil euros para cada um dos antigos vogais (o primeiro entre maio de 2007 e maio de 2014 e o segundo entre julho de 2007 e março de 2012), todas elas suspensas em metade do valor por um período de quatro anos.

O TCRS confirmou assim as coimas aplicadas, em julho de 2018, pelo Banco de Portugal (BdP), por incumprimento do limite de 10% dos fundos próprios do Banif na concessão de crédito a entidades dependentes, direta ou indiretamente, da Herança Indivisa de Horácio Roque.