PSP deteve em Coimbra condutor de trotinete elétrica alcoolizado

Um jovem de 21 anos foi detido esta quarta-feira de madrugada, em Coimbra, na Praça da República, quando conduzia "sob efeito do álcool" uma trotinete elétrica, revelou o Comando de Coimbra da Polícia de Segurança Pública.Segundo as autoridades, o homem apresentava uma taxa de dois gramas de álcool por litro de sangue quando foi detido, pelas 04h20.Na terça-feira, a PSP de Coimbra deteve ainda mais duas pessoas. Na rotunda da Casa do Sal, pelas 12h30, um homem de 53 anos foi detido porque conduzia um automóvel sem habilitação legal para o efeito.Hora e meia mais cedo tinha sido detida uma mulher de 45 anos pela prática do crime de furto, numa superfície comercial na zona do Vale das Flores, em Coimbra.A detenção ocorreu depois de a suspeita ter sido vista a esconder vários artigos de vestuário, calçado e bens alimentares num saco térmico, passando a linha das caixas sem efetuar o respetivo pagamento."No local, apurou-se que a detida utilizou um alicate e uma faca para cortar as bandas magnéticas das peças de vestuário, itens estes apreendidos", relata a PSP de Coimbra.