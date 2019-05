Governo dos Açores anuncia substituição de diretora investigada em processo judicial

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, substituiu esta sexta-feira a diretora regional do Turismo, Cíntia Martins, e anunciou também a cessação de funções do assessor técnico Joaquim Pires, depois de ambos terem sido constituídos arguidos num processo judicial.Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional, que não aponta o motivo da saída da diretora regional, Cíntia Martins "cessa funções a partir de hoje", sendo substituída por Marlene Medeiros.Joaquim Pires, com funções de assessoria técnica no gabinete do secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, "também cessou essas funções a partir de hoje".Cinco antigos trabalhadores da extinta Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas dos Açores (SPRHI), incluindo da administração, foram constituídos arguidos num processo em que são investigados crimes de corrupção e administração danosa, informouesta sexta-feira o Ministério Público.Numa resposta enviada à Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) referiu que estão ainda em causa crimes de peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e falsificação de documentos.No âmbito deste inquérito, dirigido pelo Ministério Público da secção de Ponta Delgada do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca dos Açores, as autoridades realizaram buscas nas ilhas da Terceira e do Faial.Nesta buscas "não houve lugar a detenções", segundo a PGR.Segundo a revista Sábado, entre os arguidos está o antigo presidente da empresa, Joaquim Pires, e, de acordo com a imprensa desta sexta-feira, é também arguida Cíntia Martins, ex-vogal da empresa.A nova diretora regional do Turismo, Marlene Medeiros, desempenhava, desde março de 2003, as funções de diretora pedagógica da Escola de Formação Turística e Hoteleira, em Ponta Delgada."Frequentou e concluiu, entre 2002 e 2003, a pós-graduação em Gestão Estratégica e Desenvolvimento do Turismo pela Universidade Técnica de Lisboa/Universidade dos Açores e é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra", refere o Governo Regional.A empresa SPRHI foi criada em 2003 para apoiar a reconstrução de habitações danificadas pelo sismo de 1998 que abalou as ilhas do Pico e do Faial, uma vez que, até então, o processo decorria com o cofinanciamento do Governo da República.A SPRHI acabou por assumir também a gestão de um conjunto de mais de 1.200 habitações, bem como um conjunto de investimentos, como a reabilitação da rede viária ou na área escolar.Foi extinta no âmbito da reestruturação do setor empresarial regional, anunciada em fevereiro de 2018, que decretou a redução da participação direta e indireta do Governo Regional em 17 empresas, extinguindo ainda a Saudaçor, na área da saúde.Em dezembro de 2018, a secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, destacou, numa comissão parlamentar, que foi entregue à região uma empresa com um passivo de 170 milhões de euros, que corresponde a 11% da dívida do setor público, e um ativo de 190 milhões de euros.Sobre a decisão de extinção, explicou que foi "uma decisão política" e que, "da avaliação que o Governo Regional fez sobre esta matéria, entre as vantagens e desvantagens de existência da SPRHI, pesavam, nesta fase, mais as vantagens na sua extinção".Depois de conhecidas as notícias sobre a acusação de Cíntia Martins e Joaquim Pires, o PSD/Açores pediu a demissão de ambos, considerando que as suspeitas são "muito graves" e que já não reuniam condições para continuarem nos cargos que ocupam.