PJ detém cidadãos estrangeiros para extradição

A Polícia Judiciária (PJ) informou este sábado que deteve dois cidadãos portugueses, quatro alemães, um romeno e um paquistanês, no cumprimento de mandados de detenção europeus, e que os mesmos se encontram em prisão preventiva a aguardar extradição.A PJ, através da Unidade de Informação de Investigação Criminal, "desencadeou diferentes operações nas zonas de Lisboa, Porto, Setúbal, Odemira e Beja, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de detenção europeus pendentes contra dois cidadãos portugueses, quatro alemães, um romeno e um paquistanês", refere a PJ em comunicado.Os detidos, com idades entre os 22 e 63 anos, foram presentes aos Tribunais da Relação e estão em prisão preventiva a aguardar desenvolvimentos do processo de extradição até serem entregues às autoridades requerentes, esclarece a Polícia Judiciária.A PJ adianta ainda na mesma nota que "as detenções resultaram da aplicação dos mecanismos de cooperação policial internacional".