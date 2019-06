Câmara do Porto vai construir 170 fogos para classe média em Lordelo do Ouro

O vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, revelou esta terça-feira que a autarquia pretende construir um novo bairro para a classe média na freguesia de Lordelo do Ouro, com 170 fogos para habitação acessível."Nós estamos a trabalhar num programa preliminar, esse programa preliminar aponta-nos para uma área bruta de construção de 19 mil metros quadrados, o que corresponderá a 170 fogos", referiu aquele responsável na abertura do debate sobre habitação no Porto.De acordo com o vereador, o novo bairro, que diz respeito "a um conjunto de artigos municipais", localizados nas imediações do Bairro do Outeiro e do Bairro Pinheiro Torres, será construído pela autarquia que, neste caso, optou por um "investimento público clássico"."Nós aqui vamos lançar um concurso de conceção clássico para escolher uma equipa de projetistas que fica responsável pelo desenvolvimento do projeto até à fase de execução, e a própria construção do bairro será da responsabilidade da Câmara Municipal. Portanto, investimento público clássico", explicou.Na abertura do debate "Habitação para a classe média -- o Programa Municipal", promovido pela autarquia, Pedro Baganha disse que o município tem apenas 1% de disponibilidade de solo, defendendo que a solução para criar habitação para a classe média passa pela mobilização do setor privado.