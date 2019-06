Altice e Motorola manifestam "satisfação" com conclusão do acordo sobre SIRESP

A Altice Portugal a Motorola Solutions manifestaram esta quinta-feira "satisfação" com a "efetivação do acordo" de compra pelo Estado das suas participações no SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança, "a contento de todas as partes".O Estado comprou por sete milhões de euros a parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), foi esta quinta-feira anunciado pelo Governo."A Altice Portugal e a Motorola Solutions confirmam a efetivação de acordo relativo à aquisição por parte do Estado das suas participações na [empresa] SIRESP SA", referem, adiantando que "no atual momento, e em estrito respeito ao decurso do processo, as empresas não fazem mais qualquer comentário, exceto se tal se tornar imperioso por motivos de força maior", referem ambas as empresas.Sublinham ainda que "é com satisfação que se regista a conclusão deste longo processo, principalmente, face a um desfecho a contento de todas as partes envolvidas".O decreto-lei, aprovado em Conselho de Ministros, "transfere integralmente para a esfera pública" as funções relacionadas com a gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação da rede SIRESP, e também a estrutura empresarial.A transferência será feita em 01 de dezembro de 2019 e o Estado vai pagar sete milhões de euros, que corresponde a 33.500 ações, afirmou, no final da reunião, o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo.O SIRESP é detido em 52,1% pela PT Móveis (Altice Portugal) e 14,9% pela Motorola Solutions, sendo 33% da Parvalorem (Estado).