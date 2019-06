Homem detido pelo crime de pornografia de menores

Um homem foi detido, em flagrante delito, pela Polícia Judiciária, pela prática do crime de pornografia de menores, na forma agravda.



De acordo com um comunicado da PJ, "na sequência de informação prestada por organismo internaciona", a mesma fonte policial "recolheu elementos de prova que levaram à detenção" do suspeito.





As autoridades encontram e apreenderam, na posse do detido, "em suporte informático, uma quantidade significativa de ficheiros, em fotografia e vídeo, de cariz pornográfico envolvendo crianças, com idade inferior a 14 anos, em nudez integral e na prática de atos sexuais explícitos que eram importados e posteriormente partilhados no ciberespaço", explica o comunicado.O arguido trata-se de um cidadão estrangeiro com 44 anos. Não tem atividade profissional definida e estava "referenciado internacionalmente pela prática deste crime e por essa razão mudava frequentemente de casa, tendo residido em Faro, Olhão e Portimão, utilizando sempre os serviços de internet das residências que ocupava, registados em nome de terceiros, para não ser detetado".O suspeito acabou detido na sequência de uma investigação tutelada pelo Ministério Público - DIAP de Olhão. É aqui que o detido vai ser presente para aplicação de medidas de coação.