Homem morre em acidente de trabalho na Marinha Grande

Um homem de 58 anos morreu durante a madrugada desta quinta-feira na sequência de um acidente de trabalho em Embra, concelho da Marinha Grande, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.O acidente ocorreu às 05h45, numa empresa de construção civil e montagem de estruturas metálicas, referiu a mesma fonte, acrescentando que o óbito foi confirmado no local.Fonte dos Bombeiros da Marinha Grande disse à agência Lusa que o trabalhador "estava a operar uma plataforma elevatória", a sete metros de altura, quando ficou entalado entre a plataforma e a estrutura metálica do edifício.No local, estiveram 12 operacionais e cinco veículos da PSP, Bombeiros da Marinha Grande e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).