Um homem, de 62 anos, morreu este sábado na sequência do despiste de um trator, seguido de capotamento, ocorrido em Felgueiras, no concelho de Torre de Moncorvo.Augusto Canteiro ainda foi alvo de manobras de reanimação por parte dos bombeiros e de uma equipa do INEM, mas acabou por não resistir aos ferimentos.Outro homem, de 33 anos, ficou ferido com gravidade e teve de ser helitransportado para o Hospital de Bragança.