Idosa morre em despiste de trator em S. João da Pesqueira

Uma mulher de 89 anos morreu ao início da manhã desta sexta-feira na sequência do despiste de um trator agrícola em S. João da Pesqueira, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.A mesma fonte referiu que o acidente, ocorrido na localidade de Espinhosa, provocou também ferimentos graves num homem, que "foi helitransportado para o hospital de Vila Real".O despiste foi registado às 07h50, "no meio de terras agrícolas", acrescentou.Ao local deslocaram-se 17 operacionais, apoiados por cinco viaturas e um helicóptero.