Homem morre colhido por comboio em Sintra

Um homem de 42 anos morreu na madrugada deste domingo, na zona de Algueirão-Mem Martins, depois de ter sido atingido por um comboio na linha de Sintra. O óbito foi declarado ainda no local.

O alerta para as autoridades foi dado às 02h01. Dava conta de uma pessoa colhida por uma composição, numa zona interdita a peões a apenas 500 metros de distância da estação de Algueirão-Mem Martins.





O local encontra-se vedado por um muro num dos lados, e por uma cerca no outro.Bombeiros da corporação de Algueirão-Mem Martins ainda fizeram manobras de suporte básico de vida, mas à chegada da equipa médica do INEM o óbito acabou por ser declarado.O corpo foi removido pouco depois, tendo a circulação rodoviária na zona sido retomada.A PSP está agora a investigar as circunstâncias que levaram a este desfecho trágico. No local estiveram 15 operacionais apoiados por seis viaturas, entre bombeiros, INEM e PSP.