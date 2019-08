Acidente causa um morto e um ferido no concelho de Penela

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um acidente registado hoje no concelho de Penela que levou ao corte do trânsito no IC3, informou a Proteção Civil.Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra disse à agência Lusa que se tratou de uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado de mercadorias, ocorrida no IC3, em Alfafar, pouco antes das 17h30.Duas horas depois, a via ainda estava cortada nos dois sentidos, naquela povoação do concelho de Penela, distrito de Coimbra.Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Penela, a GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).