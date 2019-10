Relação liberta autarca de Barcelos mas sublinha fortes indícios de crime

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) considera estar "fortemente" indiciado que o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes (PS), terá beneficiado as empresas de Manuela Couto em troca de apoio político.

Por acórdão de 09 de outubro, a que a Lusa teve acesso esta sexta-feira, o TRP acrescenta que está igualmente indiciado que o autarca "invertia completamente os princípios da contratação pública, indicando àquela empresária que apresentasse as propostas que entendesse, garantindo-lhe a aprovação das mesmas".

"A concatenação da prova permite referir que se indicia fortemente que o arguido Miguel [Costa] Gomes, titular de cargo político, terá beneficiado a arguida Manuela Couto e as suas empresas na celebração dos contratos com a Câmara de Barcelos, em troca de apoio político, quer daquela Manuela, quer do próprio Joaquim Couto [marido da empresária e ex-presidente da Câmara de Santo Tirso]", sublinha o acórdão.