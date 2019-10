Homem morre em despiste de mota

Um homem morreu num despiste de mota na tarde deste domingo em Foz de Lisandro, Carvoeira, no concelho de Mafra. Após o despiste o motociclo caiu numa ravina.O alerta foi dado às 13h41. No local estiveram 23 operacionais apoiados por nove viaturas, entre eles os bombeiros da Ericeira, a Polícia Marítima e uma equipa de resgate.As causas do acidente estão a ser investigadas.