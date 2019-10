Jovem de 16 anos detido em Lisboa por posse de cinco armas proibidas

Um jovem de 16 anos, aluno numa escola de Lisboa, foi detido na quinta-feira, na freguesia das Avenidas Novas, por posse de cinco armas proibidas, informou esta sexta-feira a PSP.Numa nota, a PSP informou que, "no decorrer de uma abordagem a um grupo de alunos que evidenciava comportamentos de risco junto a um estabelecimento de ensino na área da freguesia de Belém, em Lisboa, foi identificado um menor, de 15 anos de idade, na posse de um 'cardsharp' (arma branca dissimulada em formato de cartão)".Esta arma foi apreendida, tendo o jovem sido "sinalizado junto da CPCJ da área de residência".No âmbito desta identificação, a PSP percebeu que a arma lhe tinha sido cedida por um dos colegas, "que supostamente teria mais armas daquele tipo na sua posse".Após uma busca domiciliária à residência deste aluno, com 16 anos, a PSP encontrou cinco armas proibidas, nomeadamente dois 'carsharps', uma faca de abertura automática, uma faca 'karambit' (pequena faca curva em forma de garra) e uma reprodução de arma de fogo, tipo 'airsoft'.O detido vai ser julgado pelo Juízo Local de Pequena Criminalidade do Tribunal de Lisboa.