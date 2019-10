Mãe de Luana não esquece as palavras do médico do 'bebé sem rosto'

Os pais de Luana, uma das meninas que nasceu com malformações após a mãe ser seguida pelo médico Artur Carvalho, estiveram esta quarta-feira no Manhã CM com a menina de oito anos.

Luana tem atualmente oito anos, mas mede apenas 81 centímetros e, olhando para ela, nada indica que já tenha essa idade.

Nasceu sem queixo, com as pernas ao contrário e com uma sentença de morte prematura dada pelos médicos.

É uma das vítimas do médico que seguiu Marlene, mãe do bebé 'sem rosto'. Ao Manhã CM, Laura Afonso, mãe de Luana, garante que nunca esquecerá as palavras do médico nas consultas: "Quem dera todas as grávidas ter uma gravidez tão saudável quanto a sua".

Laura afirma que sempre questionou se estava tudo bem porque era "uma mãe galinha", mas perante as palavras do médico nunca suspeitou que algo estivesse errado na bebé "perfeita" que o médico lhe prometera.