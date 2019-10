O piloto do héli que caiu com cinco GNR a bordo ao descolar da Pampilhosa da Serra, a 4 de setembro, para combater um fogo florestal, pensava que operava um modelo diferente, o que deu origem ao acidente.Os investigadores alertam quanto ao processo de contratualização de meios aéreos de combate, defendendo a "reavaliação" do modelo.Em causa, o uso pela mesma tripulação de diferentes aparelhos, com operação não padronizada.