Assalto deixa escola básica de Vila do Conde sem equipamentos informáticos

A Escola Básica de Bento de Freitas, em Vila do Conde, foi assaltada na madrugada desta terça-feira, tendo sido levados equipamentos informáticos, informou à agência Lusa o presidente do Agrupamento de Escolas Frei João.

António Ventura Pinto confirmou que "ainda está a ser feita uma avaliação ao material em falta, depois das perícias policiais, mas que já há confirmação da ausência de equipamentos informáticos".

O assalto terá acontecido durante madrugada, tendo os seus autores evitado o sistema de videovigilância e forçado a entrada no edifício, levando os equipamentos nas salas de aula.

O responsável lembrou que "a Escola Básica Bento de Freitas era, até hoje, a única do agrupamento que ainda não tinha sido assaltada", vincando que nos outros incidentes "o alvo dos ladrões foi sempre computadores, monitores e televisores".

"Além do prejuízo de ficar sem este material, que é importante para as atividades escolares, há também o problema do vandalismo causado por estes assaltos, que causam danos materiais significativos", disse.

António Ventura Pinto lamentou que "não possa haver uma vigilância policial mais efetiva juntos às escolas no período noturno", mas disse compreender "que as forças da autoridade, tal com as escolas, também se debatem com o problema de falta de pessoal".

"Teremos de recorrer a sistemas de vigilância mais avançados para evitar este tipo de situação que causa sempre prejuízos significativos para o agrupamento", disse o responsável.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local para dar início à investigação, tendo a atividade escolar sofrido algumas perturbações.