ASAE apreende 4 dentes de marfim de cria de elefante na Figueira da Foz

Quatro dentes de marfim de cria de elefante, que são de exportação proibida, mas encontravam-se à venda na Internet por 1.500 euros, foram apreendidos na Figueira da Foz, anunciou este sábado Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.Numa ação de fiscalização no âmbito da vigilância da comercialização através da Internet, realizada na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), instaurou "um processo de contraordenação, contra um indivíduo, por venda ilegal de espécimes de espécies protegidas".Na sequência deste processo, as autoridades apreenderam quatro dentes de marfim de cria de elefante, que "carecem de um certificado de acompanhamento CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção".De acordo com a ASAE, a exportação de dentes de marfim de cria de elefante é proibida para fora do espaço comunitário. Os espécimes de espécie protegida confiscados na Figueira da Foz encontravam-se "à venda na Internet por 1.500 euros", indicou a ASAE, em comunicado.