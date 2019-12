Ciclista morre colhido por carro em Leiria

Um ciclista de 57 anos morreu depois de ter sido colhido por um carro esta terça-feira de manhã, na EN242, no sentido Leiria-Marinha Grande. A condutora do automóvel ficou em estado de choque e foi transportada para o hospital de Leiria. A PSP esteve no local e investiga agora as causas do acidente mortal.O alerta foi dado pelas 11h15. Para já não são conhecidas as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento. Porém, esta via é usada com frequência por ciclistas.O ciclista ainda foi assistido no local pelos meios de socorro. "Foram realizadas várias manobras de reanimação, quer pela VMER, quer pela ambulância, mas já não foi possível reverter a situação", explicou aoo gabinete de comunicação do INEM. "O óbito do ciclista de 57 anos acabou por ser declarado no local", complementou a mesma fonte.A condutora do carro que terá atropelado o ciclista foi considerada ferida ligeira devido ao estado de choque em que se encontrava. Foi assistida e recebeu alta médica ainda durante esta terça-feira. A PSP de Leiria tomou conta da ocorrência e esteve a recolher várias provas no local."Vamos agora proceder à investigação. Para já não temos qualquer certeza de como aconteceu o acidente. Poderá ter sido um despiste ou uma colisão. O certo é que há uma vítima mortal", avançou fonte da polícia de Leiria ao. O acidente causou grande aparato e levou ao condicionamento do trânsito durante cerca de três horas. A estrada só foi reaberta perto das 14h00.