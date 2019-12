Controlado derrame de ácido sulfúrico em navio atracado no porto de Setúbal

O navio MV Hansa Flensburg, atracado no porto de Setúbal, tinha sete contentores a derramar ácido sulfúrico e não apenas um como tinha sido anunciado no sábado, mas a situação está controlada, disse fonte da capitania do porto.

"Os sete contentores, provenientes de uma empresa química do norte de Portugal, tinham sido embarcados em Leixões com destino ao porto de Marselha, em França", disse à agência Lusa o comandante do Porto de Setúbal, Alcobia Portugal, salientando que o derrame ficou contido no interior do navio.

"Não houve derrame para as águas do rio Sado e também não há qualquer perigo para a população de Setúbal", reafirmou este domingo o responsável do porto, adiantando que, até final deste domingo todos os contentores danificados deverão ser retirados do navio para um parque devidamente isolado, para não haver contaminação dos solos.

De acordo com o comandante Alcobia Portugal, "só depois de concluída essa operação e de se abrirem os contentores em causa é que se poderá perceber exatamente as quantidades de ácido sulfúrico que foram derramadas.

As operações de contenção do derrame de ácido sulfúrico, detetado no sábado de manhã, estão a ser efetuadas por uma empresa privada, Ecopatrol, com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.