Baleia anã deu à costa já morta

Uma baleia anã com cerca de três metros de comprimento foi encontrada morta, em avançado estado de decomposição, no domingo, no areal da praia da Manta Rota, no concelho de Vila Real de Santo António.

Segundo revelou a Autoridade Marítima Nacional, o alerta chegou à Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, pelas 15h30, através de uma informação transmitida pela GNR. Segundo o CM conseguiu apurar, o cetáceo já estaria à bastante tempo morto no mar e quando deu à costa já estava em avançado estado de decomposição.





Ainda, segundo revelou a Autoridade Marítima Nacional, após o alerta foi informado o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e solicitado apoio aos serviços municipais da Câmara de Castro Marim "para a remoção da baleia do areal", seguindo depois para o aterro sanitário.A Polícia Marítima acompanhou a operação de remoção do cadáver do animal.