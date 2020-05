Dois homens detidos pela PSP em provas ilegais de perícia automóvel em Coimbra

Dois homens de 22 e 25 anos foram detidos pela PSP de Coimbra na sequência da realização, naquela cidade, na madrugada de sábado, de provas de perícia automóvel ilegais, anunciou hoje aquela organização policial.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o comando da PSP de Coimbra afirma ter tido conhecimento de que cerca da 01:15 de sábado "estavam a ocorrer provas de perícia ilegais na zona de Santa Clara", na margem esquerda do rio Mondego.

Com a chegada da polícia, concretamente agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial, várias pessoas que ali se encontravam "dispersaram".

No entanto, um dos condutores presentes "tentou a fuga, recorrendo a uma manobra brusca de marcha atrás com as luzes desligadas", mas acabou por imobilizar a viatura à ordem de paragem da PSP.

A PSP acrescenta que o condutor não tinha carta de condução e que o veículo não possuía seguro de responsabilidade civil nem inspeção periódica válida, pelo que foi apreendido.

Na mesma viatura, para além do condutor, estavam três passageiros que foram identificados.

O jovem condutor de 22 anos acusou uma taxa de álcool acima do limite legal (1,43 g/l) e estava ainda na posse de uma soqueira, uma arma proibida, que também foi apreendida.

A PSP adianta que o suspeito "ofereceu muita resistência" à detenção, "proferindo ameaças e injurias aos agentes presentes".

O segundo detido na mesma ocasião é um homem de 25 anos que "tentou, com recurso à força e a agressões, impedir a detenção do primeiro suspeito".

"Também proferiu várias injurias e ameaças, agredindo os agentes e cuspindo-lhes", pelo que acabou igualmente detido, assinala a PSP.