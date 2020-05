PJ de Leiria detém reincidente de crimes sexuais em Santarém

A Polícia Judiciária de Leiria deteve um suspeito da prática dos crimes de pornografia e de aliciamento de menores para fins sexuais, em Santarém, um homem já com antecedentes criminais neste tipo de delito.

Na sequência de emissão de mandados de detenção em inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, o Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria anunciou hoje a detenção, na segunda-feira, de um suspeito da prática dos crimes de pornografia de menores e de aliciamento de menores para fins sexuais.

Fonte policial disse à agência Lusa que o homem tem antecedentes criminais na área dos ilícitos sexuais.

A mesma fonte adiantou que o suspeito metia conversa com "miúdos, com troca de fotografias íntimas, provocando encontros com vista a prática de relações sexuais".

Neste caso, o homem atuou sobre um menor de 14 anos, com quem teve conversas de teor sexual.

O detido é um cidadão nacional, com 39 anos, com a profissão de fiel de armazém.

A denúncia partiu do meio escolar, que informou as forças policiais da Escola Segura.

O detido foi levado esta terça-feira à para o Tribunal de Santarém, para ser ouvido por um juiz de instrução criminal para a aplicação das medidas de coação.