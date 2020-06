Supremo confirma pena de gémeas assassinas

O Supremo Tribunal de Justiça manteve as penas de prisão aplicadas às irmãs gémeas Rafaela e Inês Cupertino, que mataram à facada a bebé recém-nascida de Rafaela, após um parto em casa, no Seixal. Na decisão da primeira instância, em março de 2019, o Tribunal de Almada condenou Rafaela, a mãe, a 18 anos e três meses e a tia, Inês, a 15 anos e três meses pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.Na altura, o coletivo deu como provado que Rafaela Cupertino, já com dois filhos gémeos, ocultou a nova gravidez com o propósito de matar a criança mal nascesse. O crime aconteceu a 9 de abril de 2018, no apartamento em que viviam. Naquela noite, concluiu o tribunal, Rafaela, já com o parto iminente, pediu ajuda à irmã. Depois de uma tentativa de afogar a recém-nascida na banheira, a mãe desferiu-lhe três golpes de faca na região do tórax, causando-lhe a morte.Inês chegou a suturar a irmã após o parto, mas não conseguiu controlar a hemorragia e viu-se obrigada a ligar para o 112. Foram detidas pela PJ e o cadáver da bebé encontrado num saco de plástico.