Homem saca pedofilia com a ‘net’ do pai

Um homem de 30 anos, especialista em informática, foi detido pela PJ de Setúbal por posse de milhares de fotografias e vídeos de pornografia infantil. Solteiro, vivia em casa do pai, no concelho do Barreiro, e usava a internet em nome deste para ceder aos sites e sacar os conteúdos pedófilos.



Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o homem não tinha antecedentes policiais e assumiu os crimes. Desempregado, passava os dias na internet e tinha no computador os programas de partilha de ficheiros usados pelos pedófilos, arquivando as imagens em discos externos. Disse que desde menor que sente atração sexual por crianças. Tinha imagens de bebés de dois anos, nus, dentro de jaulas. Estava esta quarta-feira a ser presente a tribunal.

