Homem morre em despiste em Loures

Um homem de 58 anos morreu esta sexta-feira num despiste em Santa Iria da Azoia, Loures.

O acidente deu-se na Rua da Amizade e o alerta foi dado às 19h57.

No local estiveram cinco veículos e 13 operacionais dos Bombeiros de Sacavém, a PSP e a VMER do INEM do Hospital de Santa Maria, que declarou o óbito no local.