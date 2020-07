Fugitivos voltam ao centro do SEF

Menos de 24 horas depois de terem fugido, os três marroquinos voltaram ao início da tarde desta segunda-feira ao Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto do Porto.Depois de um "puxão de orelhas" do juiz de instrução criminal do Porto, que os ouviu em primeiro interrogatório judicial, por estarem indiciados pelo crime de evasão, regressaram ao espaço de onde conseguiram fugir na sexta-feira à tarde."Aproveitaram um momento de distração para lograr fugir deste espaço que não é uma cela de detenção e por isso não oferece as mesmas condições de segurança. O espaço onde estavam é aberto no topo e aproveitaram para subir os muros e fugir", explicou aoo comissário André Rodrigues, que nega ter havido qualquer falha de segurança. "Eles estão retidos e não detidos", vincou.O trio fugiu cerca das 16h00 de sexta-feira e foi capturado às 22h00, na zona da VRI, em Matosinhos, a cerca de cinco quilómetros do local da fuga. No terreno, foi montada uma caça aos homens que envolveu agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a PSP. "Foi desenvolvida uma verdadeira atuação de policia integral para lograr intercetar os três cidadãos, que não ofereceram resistência", explicou o comissário.Os três homens estão retidos com outros oito cidadãos da mesma nacionalidade. Fazem parte de um grupo que a 15 de junho foi detetado num barco na costa do Algarve sem documentos.