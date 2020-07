Homem morre em colisão entre carro e mota em Gondomar

Um motociclista, de 28 anos, morreu, esta tarde desta sexta-feira, numa colisão entre um carro e uma mota, na rua Rio Ferreira, em S. Pedro da Cova, Gondomar. O alerta foi dado cerca das 19h00.



No local estiveram os Bombeiros de S. Pedro da Cova e o INEM.





Apesar das tentativas de reanimação, a vítima acabou por não resistir aos ferimentos. As causas do acidente não estão apuradas.A GNR esteve no local e investiga.