PJ apanha autor de fogo que matou dezenas de cães

Ateou pelo menos 30 fogos florestais com um isqueiro em Sobrado, Valongo, e em Baltar, Paredes, em pouco mais de um mês. O eletricista, de 29 anos, foi esta quarta-feira detido em flagrante delito pela PJ do Porto, que investiga se foi também ele o autor do incêndio que matou mais de 70 cães num abrigo da Agrela, Santo Tirso - as chamas deflagraram em Valongo e progrediram pela serra até ao concelho vizinho."Estamos convencidos de que terá sido ele, mas carece de outros elementos para consubstanciar a suspeita", afirmou Norberto Martins, diretor da PJ do Norte.O suspeito tem um horário regular de trabalho, mas circulava, de dia e de noite, no próprio carro, por caminhos florestais e ruas sem saída, de forma errática. Ateava incêndios em zonas florestais próximas de empresas e casas, por vezes vários no mesmo dia, obrigando a um enorme esforço dos bombeiros.O suspeito já tinha sido detido há dois anos pela PJ, por atear vários incêndios, e foi referenciado também no ano passado. Nunca explicou às autoridades o que o leva a este comportamento. Foi detido a atear mais um fogo. Será hoje presente à Justiça, em Valongo.O homem será presente a tribunal esta quinta-feira para conhecer as medidas de coação tidas por adequadas.