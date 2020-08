Põe veneno na bebida do filho para o assassinar

Um homem de 47 anos mantinha uma relação de conflito com o filho, maior de idade, e decidiu colocar-lhe na bebida "o mesmo produto que se usa para sulfatar as vinhas", explicou ontem fonte da PJ da Guarda.A intenção era matá-lo e só não o conseguiu porque a mãe e ex-mulher do suspeito se apercebeu e evitou a tragédia. O homem foi detido pela PJ da Guarda e hoje é presente a juiz para conhecer as medidas de coação. Responde por um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e ainda dois crimes de violência doméstica, que exerceu sobre a ex-mulher e uma filha, de 12 anos.O crime de homicídio tentado aconteceu na quarta-feira, na casa onde os quatro viviam, na Meda. O homem, desempregado, colocou veneno na bebida do filho e só não o matou porque, quase por acaso, a mãe se apercebeu de algo de anormal com o recipiente onde estava o veneno misturado na bebida. A mulher alertou depois a GNR, que passou a investigação à Judiciária. O homem é também suspeito de maus-tratos psicológicos sobre a ex-mulher e uma filha menor. A violência já durava há vários anos.